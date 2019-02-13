Минюст предложил обязать родителей платить алименты детям-студентам

Министерство юстиции предложило обязать родителей содержать несовершеннолетних детей, проходящих обучение в вузах в очной форме и установить минимальный размер алиментов, заявил глава ведомства Александр Коновалов.

Министр заявил, что в сфере семейного законодательства необходимо реализовать несколько важных нововведений, передает РИА «Новости».

«Уточнение защиты прав и законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», – перечислил глава Минюста.

Также Коновалов в рамках семейного законодательства предложил установить уголовную ответственность для родителей за неисполнение решений суда о передаче ребенка.