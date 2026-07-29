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    Зеленский готовит вымораживание Украины
    Медведев назвал условие сохранения России
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Иностранные грузовые суда прекратили заходить в одесские порты
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    10 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    44 комментария
    29 июля 2026, 17:45 • Новости дня

    Эксперт: Опыт Росатома поможет ЕР в развитии малых городов России

    Асафов: Развитие малых городов остается одним из приоритетов «Единой России»

    Эксперт: Опыт Росатома поможет ЕР в развитии малых городов России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Обеспечение отдаленных территорий доступной электроэнергией – необходимое условие их развития. Опыт Росатома по модернизации малых городов необходимо масштабировать на другие регионы страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев представил соответствующие инициативы на заседании Экспертного совета «Единой России».

    «Развитие малых городов остается одним из приоритетов «Единой России». Тема неоднократно поднималась практически на каждом окружном форуме «Есть результат!». Во многих труднодоступных населенных пунктах существует запрос на собственную электрогенерацию. Решение этой задачи способно придать значимый импульс их развитию», – сказал политолог Александр Асафов, член общественного совета госкорпорации Росатом.

    По его словам, особая ставка сегодня делается на развитие мобильной энергетики, в частности на размещение малых реакторов в удаленных регионах страны. В этом контексте особое значение приобретает взаимодействие небольших городов с Росатомом.

    «Это обоюдовыгодное сотрудничество. Уже сегодня многие предприятия корпорации расположены именно в небольших населенных пунктах, и Росатом крайне ответственно подходит к их модернизации и развитию», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, деятельность корпорации не ограничивается производственными проектами. Речь идет о многочисленных социальных программах, а также инициативах по привлечению и закреплению молодых специалистов в удаленных регионах. Эту работу дополняют и профильные программы «Единой России», в частности «Земский доктор» и «Земский учитель».

    «За долгие годы работы у Росатома накопился богатый опыт не просто присутствия в малых городах, а их комплексного развития. Именно поэтому Алексей Лихачев справедливо говорит о необходимости внимательно изучить эти практики и масштабировать наиболее успешные из них на другие регионы страны», – считает эксперт.

    Еще одним драйвером развития удаленных территорий, по мнению Асафова, должен стать переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора, о необходимости которого также говорил Лихачев.

    «Важно понимать, что подобные проекты направлены не только на создание новых логистических маршрутов. Они формируют точки роста, которые становятся основой для инфраструктурного обновления и экономического развития отдаленных территорий», – заключил Асафов.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

    В этой связи глава Росатома Лихачев предложил усилить внимание к модернизации городов с населением от 50 до 80 тыс. человек. Кроме того, он выступил за переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора для укрепления логистического и транспортного суверенитета страны. Отдельно подчеркивалась значимость развития мобильной малой энергетики для удаленных территорий.

    28 июля 2026, 19:42 • Новости дня
    «Единая Россия» попросила СК о федеральной проверке зверского избиения ученого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» призвала Следственный комитет провести федеральную проверку обстоятельств жестокого избиения и последующей смерти ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку гибели доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина.

    «Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки», – написал политик в своем канале в Max.

    Трагедия произошла в Екатеринбурге, сообщил Сидякин. Ученый и его заместитель обнаружили на опытных полях пятерых детей, которые катались на квадроциклах и уничтожали результаты научных трудов. Мужчины помогли вытащить застрявшую технику и договорились передать ребят родителям у здания института.

    На месте встречи ученых поджидала группа мужчин на четырех внедорожниках. Они жестоко избили исследователей на глазах у детей, рассказал Сидякин. Пострадавшие сняли побои и обратились в полицию. Через несколько дней 67-летний Никита Зезин скончался от инфаркта, который, по мнению близких, был спровоцирован нападением.

    Напомним, на Урале после жестокого избиения погиб ученый Никита Зезин. СК возбудил уголовное дело.

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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    29 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике

    Лавров посоветовал России проявлять здоровую злость во внешней политике

    Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике
    @ Brendan Smialowski/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России надо не сердиться и впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» во внешней политике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Сердиться, тратить нервы – это самое плохое», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр иностранных дел напомнил известную фразу Александра Горчакова о том, что государство не должно сердиться, а обязано сосредотачиваться.

    «Здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость. Злость в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всем, на направлении технологического прорыва, об этом сейчас много говорят. И «по-злому» решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться – хочу быстрее все достичь», – сказал Лавров.

    Аналогичный подход требуется государству и на внешнем фронте. Политик посоветовал избегать истерик, тщательно проверять любую информацию перед оказанием доверия и твердо отстаивать собственную линию.

    Несколькими днями ранее глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине.

    Месяцем ранее российский дипломат категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.

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    29 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бречалова и назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову, ранее работавшую в Минсельхозе.

    Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой врио руководителя Удмуртии. Она будет исполнять обязанности до вступления в должность избранного главы Удмуртской Республики, следует из сообщения в Max Кремля.

    Перед назначением Владимир Путин провел встречу с Абрамовой в Кремле.

    «Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?» – поинтересовался президент.

    Абрамова ответила, что в регионе заложен серьезный фундамент для развития, передает РИА «Новости».

    Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию. Президент Владимир Путин принял его отставку.

    Ольга Абрамова родилась в 1981 году, с 2018 года работала в правительстве республики, дослужившись до должности и. о. председателя правительства. Осенью 2024 года она перешла на должность советника министра сельского хозяйства России.

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    29 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету

    Депутат Свинцов: Анонимность в интернете способствует преступлениям

    Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Для повышения безопасности подростков в Сети стоит подумать над созданием верифицированного интернета. Тогда каждый пользователь будет знать, что по ту сторону экрана настоящий человек, а не бот или фейк. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Андрей Свинцов.

    «Украинские спецслужбы используют всевозможные инструменты для вербовки граждан России, в том числе несовершеннолетних. Так, ранее выдвигались претензии к игровой платформе Roblox, где противник предпринимал попытки взаимодействовать с российскими детьми и склонять их к совершению противоправных действий», – напомнил Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитике.

    По его мнению, решением проблемы может быть создание верифицированного интернета: за каждым аккаунтом – подтвержденный пользователь. «Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», – рассуждает парламентарий.

    Такие меры, как считает Свинцов, приведут к снижению случаев мошенничества и укреплению безопасности в стране. Депутат отдельно обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требования удалить чат-боты, связанные с украинскими спецслужбами.

    По мнению собеседника, это может быть связано с задержанием Павла Дурова во Франции в 2024 году по делу о недостаточной модерации мессенджера. «Он, по всей видимости, был вынужден пойти на определенные договоренности с властями Евросоюза и, как следствие, ему что-то было обещано в ответ – как минимум предпринимателя выпустили из СИЗО», – отметил Свинцов.

    «Тем не менее Дурову придется работать в России легально. Тем более что для этого есть все возможности. Важно, что наше законодательство выдвигает абсолютно несложные и логичные требования. Тот же Roblox, о котором я говорил выше, выполнил их за несколько месяцев, в результате чего ограничения были сняты», – заключил депутат.

    Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

    В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

    В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

    «После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдооперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

    По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чувашии, Башкирии и в Алтайском крае.

    Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

    По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

    Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».

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    29 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм

    Ветеран «Альфы» Демидкин призвал бороться за умы молодых людей

    Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения российских подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин.

    «Когда произошел развал Советского Союза, подрастающее поколение оказалось во многом предоставлено само себе, потому что родители, дедушки и бабушки вынуждены были работать с утра до вечера. Дети много смотрели всевозможные фильмы, в том числе боевики», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». По его словам, следующему поколению тоже досталось мало внимания от родителей.

    «Плюс ко всему, просело патриотическое воспитание: мало говорилось про героев Второй мировой войны, про Чечню и Афган. В школах и в высших учебных заведениях свернули так называемое военное дело, а быть офицером перестало считаться престижным», – добавил собеседник. Как подчеркнул Демидкин, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону в последние годы: в частности, в учебных заведениях проходят уроки мужества, на улицах появляются портреты настоящих героев.

    Однако, как указал ветеран «Альфы», одномоментно развернуться не выйдет: подростки усваивают информацию с разной скоростью, поэтому в глазах некоторых «доллары и рубли» – то есть все сводится к деньгам. «Всем этим пользуется враг», – считает спикер. На руку противнику и то, что на смену живому общению пришли знакомства и переписки в соцсетях, где люди зачастую выдают себя за других, продолжил Демидкин.

    «Если сейчас отключить телефон или какую-то программу, молодой человек прямо говорит, что не представляет своей жизни без этого. Он весь в виртуальном мире», – посетовал собеседник. Ветеран призвал усиливать воспитательную и разъяснительную работу с молодежью и активнее бороться за умы.

    На этом фоне он напомнил, что в целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако, как полагает собеседник, гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Речь также должна идти о работе над эмоциональным интеллектом молодых людей.

    «К сожалению, у нас сейчас нет такого института, как дружинники. Мне посчастливилось быть в Комсомольском оперативном отряде. Мы с сотрудниками милиции ходили в патрулирование, дежурили на танцах, и была общая цель – соблюдение порядка. Важно показывать, что правоохранительные органы – это наши друзья и товарищи, которые в любую секунду могут прийти тебе на помощь. Вместе с тем, нужно и им помогать: сообщать о подозрительных людях и предметах», – подчеркнул Демидкин.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. Он назвал схему вербовки молодежи «примером целенаправленной и технологически выстроенной кампании, использующей уязвимость подростков, доверие к онлайн-знакомствам и страх перед правовыми последствиями». «Она демонстрирует как цифровые сервисы могут быть превращены в инструмент диверсионной работы», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, родителям важно уделять внимание цифровой безопасности детей: обсуждать риски онлайн-коммуникаций и признаки манипуляций. «Подросткам следует помнить: любые просьбы перевести деньги, прислать геолокацию или перейти по сомнительной ссылке от незнакомцев – повод немедленно прекратить общение и сообщить о ситуации взрослым или в правоохранительные органы», – уточнил Поддубный.

    Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

    В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек, и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

    В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

    «После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдо-оперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

    По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чуваши, Башкирии и в Алтайском крае.

    Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также, они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

    По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой, якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

    Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».

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    29 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров посоветовал Мерцу «приготовиться»

    Лавров посоветовал Мерцу приготовиться отвечать за лидерство в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о претензиях Германии на доминирующую роль в европейском регионе.

    Сергей Лавров отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе, передает ТАСС. Дипломат посоветовал немецкому политику быть готовым к последствиям таких амбиций.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул исторический контекст текущего противостояния. «В том же составе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный – будь готов», – заявил Лавров в интервью гендиректору агентства Андрею Кондрашову.

    Лавров напомнил, что в настоящее время Москва ведет борьбу с прямыми последователями и потомками нацистов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Берлина из-за реваншистских настроений.

    Лавров заявил о практической подготовке Германии к войне канцлером Фридрихом Мерцем.

    До этого Лавров напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    28 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин одобрил обновление военно-технических договоров с Астаной и Ташкентом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об обновлении положений договоров о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, сообщают информационные агентства.

    Распоряжения кабмина о соглашениях с Казахстаном и Узбекистаном опубликованы на портале правовой информации.

    Договор с Казахстаном был заключен 24 декабря 2013 года и с тех пор ни разу не уточнялся. Аналогичный документ с Узбекистаном подписали 29 ноября 2016 года, его положения также не пересматривались, передает ТАСС.

    Тематика расширения военно-технического сотрудничества входила в повестку государственных визитов Путина в Казахстан в мае этого года и в Узбекистан в мае 2024 года.

    Действующие соглашения закрепляют общие принципы взаимодействия России с двумя странами в военной сфере. Документы предусматривают широкий спектр кооперации: поставки продукции военного назначения, ремонт и модернизацию вооружений, проведение совместных научных разработок. Также они включают создание совместных производств, подготовку кадров и обмен опытом между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о значении военного сотрудничества России и Казахстана для укрепления стабильности и безопасности в регионе.

    По итогам государственного визита Путина в Казахстан стороны в Астане оформили 15 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

    В январе 2025 года министры обороны России и Узбекистана в Ташкенте подписали план военного сотрудничества на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 годы.

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    28 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о пополнении флота подлодками «Борей»

    Главком Моисеев: ВМФ получит два атомных подводных крейсера проекта «Борей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский флот в ближайшие годы пополнится двумя новыми атомными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей», сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    «Вы знаете, что восемь подводных крейсеров проекта «Борей» применяются в составе как Северного, так и Тихоокеанского флотов, а девятый, десятый корпуса находятся на разных этапах строительства, и в ближайшие годы мы их примем в состав Военно-морского флота», – заявил адмирал на церемонии вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» – «Ульяновск», передает ТАСС.

    По словам главкома, в рамках дальнейшего развития кораблей этого проекта, а также атомных субмарин «Ясень», запланирована модернизация вооружения и технических средств. Эти обновления будут использоваться в течение 30-40 лет эксплуатации подводных крейсеров.

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    28 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    МИД назвал агрессией атаку Киева на судно Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение Киева на коммерческий транспорт с гражданским грузом в Каспийском море грубо нарушает нормы международного права, заявил МИД России.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала жесткую оценку действиям украинской стороны.

    «Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», – подчеркивается в ее заявлении, опубликованном на сайте министерства.

    Ранее МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 16:45 • Новости дня
    Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд вынес суровый приговор представительнице прессы, признав ее виновной в государственной измене по итогам закрытого судебного разбирательства.

    Столичная инстанция завершила рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении Дарьи Шипачевой, передает РИА «Новости». Слушания проходили в закрытом режиме.

    «Суд признал Шипачеву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», – рассказал один из участников процесса.

    Отбывать назначенное наказание осужденной предстоит в исправительной колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российские суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене.

    В июне текущего года суд в Севастополе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за помощь украинской разведке.

    В мае Новосибирский областной суд назначил двум ученым-физикам по 12,5 года колонии строгого режима за аналогичное преступление.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    28 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Дегтярев назвал маргинальной попытку сорвать допуск гимнастов с флагом России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России Михаил Дегтярев охарактеризовал попытки воспрепятствовать возвращению российских гимнастов на европейские соревнования с государственной символикой как позицию маргинального меньшинства.

    Европейский гимнастический союз ратифицировал участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой, передает РИА «Новости».

    «European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными», – заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, это важный сигнал о том, что европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение россиян на турниры Европы.

    Глава ведомства также отметил, что попытки отдельных чиновников помешать этому процессу остаются лишь позицией маргинального меньшинства. В качестве примера он привел случай в Румынии, где местный мэр сорвал выступление российской сборной по спортивной гимнастике. Напомним, что Международная федерация гимнастики еще 17 мая разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.

    Европейский гимнастический союз утвердил участие отечественных спортсменов в турнирах с использованием национальной символики.

    Месяцем ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии из-за запрета на флаг и гимн.

    В мае Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с государственной атрибутикой.

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