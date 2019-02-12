Представитель Гуайдо пообещал выплатить России долги

Венесуэла выплатит долги России только в случае прихода к власти самопровозглашенного президента страны, спикера парламента Хуана Гуайдо, заявил его представитель по гуманитарной помощи из Европы Родриго Диаманти.

«Сигнал президента Гуайдо России и Китаю состоит в том, что только с ним Венесуэла сможет выплатить долги России и Китаю, только с ним будут уважаться права всех присутствующих в Венесуэле компаний», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Венесуэла и ее демократия нуждается в поддержке, чтобы она снова стала «экономической державой, куда могли бы инвестировать все страны».

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Франсиско Сукре также заявил, что при президенте Николасе Мадуро Россия и Китай не смогут ожидать возврата своих кредитов.

Между тем на прошлой неделе сообщалось, что в 2018 году Венесуэла погасила 2,3 млрд долларов предоплат, полученных от Роснефти, – это половина от общей суммы долга.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какую выгоду может извлечь Россия из нестабильности в Венесуэле.