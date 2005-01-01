Эксперт: «Тейповая составляющая» исчезает из коррупции в Ингушетии

«Тейповая, кастовая, семейная составляющая трансформировалась, это уже прошлый век. Коррупция уже везде одна, вся завязана на федеральных бюджетах, и Евкуров об этом говорит», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Артур Атаев, комментируя обращение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о борьбе с коррупцией в республике.

«Во-первых, я считаю, это ответ на реакцию жителей. Согласно официальным данным его пресс-службы, за неполных три дня на мобильный телефон Евкурова поступило 280 звонков по коррупционной составляющей от местных жителей. Поэтому это ответ главы на реакцию народа и показатель того, что руководитель республики стал уделять еще более серьезное внимание борьбе с коррупцией», – считает политолог Артур Атаев.

«Во-вторых, это объективные причины. Есть общефедеральный контекст – арест Арашукова, в целом усиление борьбы с сенаторами-коррупционерами, с другими чиновниками, которые реальные сроки отбывают. Это такой общефедеральный тренд. И третья составляющая – он предупреждает местных чиновников, что время пришло, и пора наводить порядок. На мой взгляд, эти три составляющие являются первостепенными», – сказал политолог.

Затронув вопрос о том, влияет ли до сих пор клановость в Ингушетии на решение многих жителей прикрывать коррупционеров, Атаев заметил, что тейпы уже «реально отмирают», что теперь более крепки горизонтальные связи между коррупционерами, чем горизонтальные связи между тейпами. «Коррупционер коррупционера видит издалека. Не зря этот элемент находит понимание и на горизонтальном, и на вертикальном уровне», – пояснил Атаев.

Коррупция уже вся завязана на федеральных бюджетах, и Евкуров об этом говорит, заявил Атаев, добавив: «Он же прямо говорит, что строятся особняки на федеральные деньги».

Регион давно приступил к этой борьбе с коррупцией, напомнил эксперт.

«Причем, это началось с приходом Евкурова – это видно по региону, это видно по республике. Воровать стали заметно меньше. Я всегда вспоминаю один пример – по местному ГТРК показывали, как Евкуров в первые месяцы своей работы приезжает на место, где должен был быть построен цех. Он приезжает, а там кроме небольшой части фундамента ничего нет. Он спрашивает: «А где предприятие?». Вот этот стиль он и сохранил. Хотя оппозиция и старается его обвинить в коррупционной составляющей, этот ярлык никак не приживется», – отметил Атаев.

По его мнению, Евкуров – это тот руководитель, который не снижал темпов борьбы с коррупцией начиная со своего первого срока и по сей день.

«Другое дело, что сегодня несколько меняется тактика антикоррупционной борьбы в Ингушетии. Евкуров проанализировал, сколько таких преступлений было зафиксировано за прошлый год, и заявил, как он видит борьбу с коррупцией в дальнейшем. Он видит ее только во взаимодействии с населением. Учитывая, сколько сообщений на данный момент уже поступило Главе РИ, можно судить о том, что общество в Ингушетии сегодня более чем сознательно подходит к этому вопросу и реагирует конкретными шагами. Не удивлюсь, если эти 280 обращений превратятся в 2800, а потом в десятки тысяч. Это будет реальная помощь органам, которые по своему функционалу призваны с этим бороться», – подытожил эксперт.

Напомним, во вторник глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением к жителям республики, заявив, что борьба с коррупцией в республике должна приобрести иные масштабы.

«Коррупция – всем известное зло, внутренний враг, с которым на протяжении всей своей истории человечество ведет неустанную борьбу», – сказал Евкуров, которого цитирует сайт главы республики. Пример Ингушетии показывает, что чем более активно и целенаправленно мы пытаемся этого внутреннего врага изжить, тем сильнее возрастает его сопротивление, добавил глава республики.

«Десять лет мы «чистили» Республику от таких вещей как терроризм, экстремизм. Путем совместных усилий добились стабильности. Не раз показали свое гостеприимство и условия безопасности во время крупных общероссийских и международных мероприятий, организованных на нашей земле. Все это позволило перейти к другим приоритетам – продвижению проектов социально-экономического развития Ингушетии», – отметил Евкуров.