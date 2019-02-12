Песков оценил статью Суркова о «долгом государстве Путина»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает статью помощника российского лидера Владислава Суркова «Долгое государство Путина» «резонансной и глубокой».

«Статья заметная, резонансная, глубокая», – передает слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что не знает, читал ли ее Владимир Путин, и пообещал поинтересоваться этим.

Песков добавил, что Сурков может регулярно общаться с Путиным, как и другие помощники, которые «находятся в постоянном, регулярном контакте с главой государства, это обычная практика».

Также Песков отметил, что Путину доложили о выходе этой статьи.

В понедельник в «Независимой газете» была опубликована статья Суркова, в которой он назвал Россию государством нового типа, которое вернулось к своему «естественному состоянию великой общности народов».