Песков высказался о реакции Путина на статью Суркова

Президенту Владимиру Путину доложили о статье его помощника Владислава Суркова про современную модель российского государства, но реакции вряд ли стоит ждать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ему было доложено. Я не знаю, прочитал он или нет, но ему было доложено, статья, она у него», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отрицательно ответил на вопрос, будет ли какая-либо реакция на статью. «Я не думаю. Много статей, все-таки подготовка к посланию Федеральному собранию в приоритете у главы государства, именно над этим он сейчас и работает», – сказал пресс-секретарь президента.

В понедельник в «Независимой газете» была опубликована статья Суркова, в которой тот охарактеризовал современную Россию как государство нового типа, вернувшееся к своему естественному состоянию великой общности народов. В Кремле оценили статью Суркова о «политической машине Путина».