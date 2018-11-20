Экс-жена Джигарханяна стала фигуранткой уголовного дела

В отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна, экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах.

«ГСУ ГУ МВД по Москве в конце января этого года возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, основным фигурантом дела является Цымбалюк-Романовская.

Защита Джигарханяна отказалась комментировать эти сведения. Ранее в отношении Цымбалюк-Романовской дважды возбуждали уголовное дело по данной статье.

Экс-супруга Джигарханяна в ноябре 2018 года была признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни артиста, суд обязал ее выплатить бывшему мужу 200 тыс. рублей и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.