Вынесен приговор жене Джигарханяна

Мировой участок 310 Останкинского района Москвы вынес приговор по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей супругой Армена Джигарханяна – Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), по которой ей назначено 250 часов обязательных работ, передает «Интерфакс».

Также она должна выплатить бывшему мужу 200 тыс. в качестве возмещения морального вреда.

В середине ноября прошлого года стало известно, что после обнаружения в кабинете в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна подслушивающей аппаратуры следствие завело уголовное дело по факту вмешательства в личную жизнь. В квартире Виталины Цымбалюк-Романовской прошли обыски.

Также в октябре прошлого года Джигарханян написал заявление в полицию на супругу, обвинив ее в том, что она якобы пытается его убить ради денег. В январе Кунцевский суд Москвы подтвердил решение об их разводе.

Кроме того, стало известно, что Цымбалюк-Романовская в должности директора театра Армена Джигарханяна подделывала подписи артиста под документами бюджетного учреждения, сообщила свидетель по уголовному делу Элина Мазур.