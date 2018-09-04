Бывшую жену Джигарханяна уличили в подделке его подписей

Виталина Цымбалюк-Романовская в должности директора театра Армена Джигарханяна подделывала подписи артиста под документами бюджетного учреждения, сообщила свидетель по уголовному делу Элина Мазур.

Судебный участок мирового судьи № 310 рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшего супруга, передает ТАСС.

«Сегодня в ходе судебного заседания я сообщила информацию о том, что Виталина Цымбалюк подделывала подписи под имущественными и финансовыми документами. В том числе под финансовыми документами бюджетного учреждения», – сказала Мазур.

Она утверждает, что Цымбалюк-Романовская подписывала за своего бывшего мужа договоры уступки прав «якобы с различными поставщиками для театра, которых в природе не существовало». В частности, она подписывала документы уступки на ООО «Арт-Виталина- Проджект». Эти документы, по утверждению Мазур, не проходили электронный оборот, поэтому департамент культуры не мог проконтролировать и воспрепятствовать хищению.

«По бухгалтерии театра проходили документы долговых обязательств с поставщиками услуг и товаров с подписью Джигарханяна», – заявила она.

Цымбалюк-Романовская обвиняется по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ». Следствие полагает, что в кабинете Джигарханяна она установила камеры скрытого наблюдения. Сделанная этой видеокамерой запись, содержащая личную тайну, была позже продемонстрирована в эфире одного из центральных телеканалов.

В марте Московский суд в рамках уголовного дела наложил обеспечительный арест на столичную квартиру и денежные счета в размере 1 млн рублей Цымбалюк-Романовской.

В октябре прошлого года Джигарханян написал заявление в полицию на супругу, обвинив ее в том, что она якобы пытается его убить ради денег. В январе Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.