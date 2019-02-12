МИД обвинил США в попытках вмешаться в выборы в Молдавии

Посол США в Молдавии Дерек Хоган активно участвует во внутриполитических процессах в стране, что говорит о попытках вмешаться в предвыборную ситуацию, считают в МИД России.

«Вмешательство во внутренние дела зарубежных государств давно стало фирменным стилем внешней политики Вашингтона», – говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве отметили, что эта политика ярко проявляется на примере Венесуэлы, где «США, по сути, пытаются осуществить государственный переворот». Или в Сирии, где, по мнению МИДа, США оккупировали часть территории после неудачных попыток устранить законное правительство в Дамаске.

«Схожую участь, похоже, готовят и для Молдавии», – предположили в МИДе.

В ведомстве отметили, что посол США в Кишиневе Дерек Хоган сразу после вступления в должность стал активно участвовать в молдавских внутренних процессах.

«Публично поддерживает одних политиков против других, раздает рекомендации по проведению парламентских выборов. Их демократичность американцы – в стремлении предопределить результат голосования – намерены оценивать по тому, кто победит. Если победитель не устроит Вашингтон, молдаванам грозят разрывом связей с Западом и даже повторением украинского майдана», – отметили в министерстве.

В МИДе выразили уверенность, что жители Молдавии смогут самостоятельно определиться со своими предпочтениями на парламентских выборах «без советов из Вашингтона».

Выборы пройдут 24 февраля.

В декабре спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявлял, что инициативы России по отмене на полгода таможенных пошлин на некоторые товары и миграционной амнистии можно рассматривать как вмешательство в избирательный процесс.