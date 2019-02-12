Второй за сутки мужчина упал на рельсы в московском метро

В московском метрополитене второй за день мужчина упал на рельсы и остался жив, сообщил представитель экстренных служб города.

«На станции метро «Славянский бульвар» на Арбатско-Покровской линии на рельсы упал мужчина, извлечен живым», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее на станции метро «Селигерская Люблинско-Дмитровской линии мужчина упал перед поездом, его достали из-под поезда живым.

Из-за последнего инцидента с пассажиром на время были увеличены интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии, сообщается в Twitter московского метро. На данный момент движение поездов по этой ветке введено в график.

В апреле 2018 года студент прыгнул на рельсы московского метро и остался жив.