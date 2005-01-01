Стали известны подробности убийства школьником учительницы в Белоруссии

На месте убийства ученика и учителя в средней школе города Столбцы Минской области работает следственно-оперативная группа, сообщил официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович, он рассказал о первых итогах расследования.

«Предварительно установлено, что ученик прибыл в школу около 7.40, поставил свой портфель в классе. Позже он вернулся в класс, нанес учительнице ножевое ранение. За нее вступились двое одноклассников. Они тоже получили ранения. Учитель скончалась на месте происшествия. Двое ребят из класса были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», – рассказал Кабакович агентству «Белта».

По его словам, ученик покинул один класс и зашел в соседний, он нанес смертельное ранение школьнику 2001 года рождения.

«Главным следственным управлением СК принято к производству уголовное дело по ст. 139 УК (убийство). Погибшая учительница – 1968 года рождения, погибший учащийся 2001 года рождения –одиннадцатиклассник. С задержанным работают следователи», – заключил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что нападавшему 15 лет, он ученик 10-го класса, перед атакой он удалил свою страницу в соцсетях.