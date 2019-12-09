Колосков: Сборная России по футболу в любом случае будет участвовать в ЧМ-2022

Сборная России в любом случае будет выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре, поскольку решать это ФИФА, а не ВАДА, заявил газете ВЗГЛЯД почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

9 декабря исполком ВАДА лишил статуса Российское антидопинговое агентство и призвал отстранить сборную России от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Российская сторона намерена обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«Участвовать Россия будет в любом случае, так как решение остается за Международной федерацией футбола. А в остальном арбитражный суд Лозанны, куда обратятся наши руководители спорта, еще может внести коррективы в окончательное решение ВАДА. При этом санкции могут как уменьшиться, так и наоборот – увеличиться. Так что будем ждать решение апелляционного комитета», – говорит Колосков.

Экс-глава РФС отмечает, что надежда все еще есть. Он подчеркнул, что в суде все будет зависеть от аргументов, которые представит наша страна.

На ваш взгляд В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований? Борьба с допингом

Политика против России



«Не знаю, насколько решение ВАДА было объективным, это не мне решать. В любом случае обидно, что в очередной раз по непонятным причинам, которые никто не объясняет, целая страна лишена соревнований», – рассуждает Колосков.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус объяснил, что решение ВАДА полностью основывается на Кодексе по соответствию подписавших сторон, а Международный олимпийский комитет не может к нему не прислушаться.

Заместитель Гануса Маргарита Пахноцкая сомневается в пользе подавать на апелляцию. Она отметила, что не знает ни одного россиянина, который был бы уверен в правоте нашей страны.