Замглавы РУСАДА сомневается в целесообразности оспаривания решения ВАДА в спортивном суде

«Не знаю сегодня ни одного человека в России, который был бы уверен в правоте нашей позиции настолько, чтобы с чистой совестью апеллировать по решению ВАДА», – призналась газете ВЗГЛЯД замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, комментируя решение ВАДА запретить России участие в международных состязаниях на четыре года.

По правилам ВАДА, подавать в спортивный арбитраж апелляции на решения по отстранению могут Олимпийские и Параолимпийские комитеты, а также международные федерации, напомнила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Однако, чтобы апеллировать нужно быть абсолютно уверенным в правоте своей позиции. Я знаю, что отдельно у каждой из структур есть мнение, что мол, это сделали какие-то спортсмены, которые раньше были замешаны в скандалах, а мы и нынешние спортсмены не виноваты», – пояснила она.

«К счастью, сама РУСАДА в правах никак не ограничена, мы продолжим тестировать спортсменов, что будет одним из критериев их отбора на международные соревнования в нейтральном статусе, – продолжила собеседник. – Это очень важно. В 2015 году к самой РУСАДА были вопросы, и проводить тесты тогда агентству запретили. Тогда этим занимались частные международные организации, которые курировались Британским антидопинговым агентством. На этот раз ситуация другая – и это единственная хорошая новость».

Пахноцкая призывает российских спортсменов продолжать тренировки, выполнять свои квалификационные показатели.

«Не менее важно сохранять свою безупречную антидопинговую историю. Это означает: знать правила и соблюдать их, – добавила она. – Президенты некоторых спортивных федераций жалуются нам по телевизору, что мол, вот допинговые офицеры приезжают рано утром, не дают поспать или поесть. На мой взгляд, главы федераций такими жалобами вредят сами себе и своим спортсменам. Это прямая обязанность спортсмена – быть доступным для тестирования в любое время», – акцентировала Пахноцкая.

«Во-первых, такой метод поможет получить достаточное количество внесоревновательных отобранных проб. Во-вторых, – показать полное отсутствие нарушений. Не только положительных проб на допинг, но и фактов непредоставления информации. В-третьих, – отказ от сотрудничества с дисквалифицированными тренерами, врачами и так далее. В-четвертых, – обязательно пройденное обучение. У РУСАДА есть бесплатный он-лайн ресурс, который ежегодно обновляется с учетом всех последних нюансов. Мы делаем свою работу на высоком уровне», – отметила замглавы Российского антидопингового агентства.

«Все это позволит спортсменам продемонстрировать свое безупречное портфолио и получить право участия в международных соревнованиях – Олимпийских играх и чемпионатах мира», – резюмировала Маргарита Пахноцкая.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в понедельник решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В Госдуме и Совфеде РФ заявили о серьезном ударе по российскому спорту.