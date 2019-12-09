Корвет «Гремящий» провел пуски «Калибров»

В ходе испытаний корвет «Гремящий» провел пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» по надводной цели, сообщает ВМФ России.

«Испытательные стрельбы проведены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отметим, что корвет «Гремящий» в будущем собирались оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

30 июня 2017 года этот корвет проекта 20385, оснащенный ракетным комплексом «Калибр-НК», был спущен на воду на «Северной верфи», в апреле 2019 года «Гремящий» вышел на испытания в море.