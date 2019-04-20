Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в воскресенье, 21 апреля, впервые выйдет в Балтийское море на испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

Дыгало сообщил, что в испытаниях также примет участие новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», передает ТАСС.

30 июня 2017 года корвет «Гремящий» проекта 20385, оснащенный ракетным комплексом «Калибр-НК», был спущен на воду на «Северной верфи».

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