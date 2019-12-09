На российскую ракету поставят улучшенную версию поставляемого в США двигателя

Ракету-носитель «Союз-6» оснастят модернизированным двигателем, сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнеров», – пояснил руководитель предприятия, передает РИА «Новости».

Арбузов уточнил, что двигатель будет обладать новой системой управления и несколькими конструктивными элементами, повышающими его надежность и снижающие стоимость.

Глава «Энергомаша» рассказал, что огневые испытания другого двигателя РД-171МВ состоятся в январе 2020 года.

РД-171МВ планируется применять на первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», которая станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты «Енисей», которую готовят для полетов к Луне.

Ранее сообщалось, что поставки первого двигателя для ракеты «Союз-5» пройдут в 2022 году.