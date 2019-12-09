РУСАДА решило отстаивать выступление «чистых» спортсменов под российским флагом

РУСАДА 19 декабря соберет наблюдательный совет для обсуждения вопроса апелляции по решению ВАДА, рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

По ее словам, апелляцию может подать не только РУСАДА, но и Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, международные федерации.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев также заявил радио Sputnik, что Россия будет отстаивать выступление «чистых» спортсменов под российским флагом.

«Руководители Минспорта, руководители Олимпийского комитета России заявили, что нужно оспаривать любое решение, которое будет не в пользу России, что надо отстаивать права чистых спортсменов. У нас за допинг предусмотрено вплоть до уголовного наказания, в некоторых странах гораздо более мягкие наказания за подобные преступления. Ребята, которые доказали и докажут, что они «чисты», обязаны ехать на спортивные мероприятия – Олимпийские игры, Чемпионаты мира и так далее», – сказал он.

Говоря о запрете проводить крупные соревнования на территории России, Свищев выразил мнение, что это негативно скажется на спортсменах, «потому что на территории РФ проходят самые зрелищные соревнования на планете».

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев также заявил, что Россия может оспорить решение WADA в спортивном арбитражном суде.

«В течение последнего года дважды были пройдены все аудиторские проверки WADA. Поэтому по формальному надуманному предлогу временно приостановлен статус РУСАДА, из этого следуют все остальные санкции. В соответствии со статьей 23.5.4 Всемирного антидопингового кодекса мы имеем право обжаловать данное решение в течение 21 дня в Международный спортивный арбитражный спортивный суд в Лозанне», – сказал Алексеев.

Ранее в Госдуме и Совфеде также заявили о серьезном ударе по российскому спорту. В российских спортивных федерациях также отреагировали на решение ВАДА.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД