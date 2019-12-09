В РУСАДА ответили на вопрос о распространении решения ВАДА на Евро-2020

Решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не распространяется на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 году, но стандарт 2021 года уже предусматривает региональные и континентальные турниры, заявил член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

«На Евро-2020 решение исполкома WADA не распространяется, в действующий стандарт не входят региональные и континентальные турниры. Следующая версия cтандарта вступает в действие с 2021 года, и там уже будут региональные и континентальные турниры, но сейчас – нет», – заявил Хрычиков, передает РИА «Новости».

Ранее директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников выразил надежду, что ФИФА не ограничит участие для сборных России после решения ВАДА. «РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организаций мероприятий в России», – сказал Мельников.

Ранее в Госдуме и Совфеде также заявили о серьезном ударе по российскому спорту. В российских спортивных федерациях также отреагировали на решение ВАДА.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

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