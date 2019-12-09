Турция заявила об уменьшении атак курдских сил в Сирии благодаря России

Москва прилагает усилия для реализации меморандума с Анкарой по Сирии, число инцидентов с участием сил самообороны сирийских курдов (YPG) снизилось, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.

«Мы подписали соглашение с РФ. Однако мы видим, что YPG полностью не вышли, продолжаются довольно серьезные нападения. Но число таких инцидентов постепенно уменьшаются, потому что мы постоянно на связи с российскими партнерами, и они прилагают усилия в этом направлении», – заявил Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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