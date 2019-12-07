Эрдоган назвал условие вывода турецких военных из Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

«Пока сирийский народ не скажет: «спасибо, вы уже можете уходить», мы не можем покинуть эту страну», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

Накануне Турция пригрозила продолжить военную операцию в Сирии, если соглашения с Россией и США не будут выполняться.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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