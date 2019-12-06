Турция пригрозила продолжить операцию в Сирии

Турция пригрозила продолжить военную операцию в Сирии, если соглашения с Россией и США не будут выполняться, об этом сообщил официальный представитель турецкого министерства иностранных дел Хами Аксой.

«Мы не выйдем из Сирии, пока не очистим безопасную зону от террористов», – сказал Аксой, передает РИА «Новости».

По его словам, в районы, зачищенные от боевиков, уже вернулись 370 тыс. беженцев.

В ноябре понедельник Турция пригрозила вновь начать военную операцию в Сирии, так как Россия и США якобы «не выполнили» достигнутые с Анкарой договоренности. Россия заявила, что выполняет условия заключенного в Сочи меморандума, а Лавров сообщил, что представители Турции заверили Москву, что «речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия».