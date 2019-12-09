МВД ФРГ опровергло предоставление убежища убийце Хангошвили

Ни один из подозреваемых в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили не подавал прошения о предоставлении убежища, сообщил представитель федерального министерства внутренних дел.

Как пишет Der Spiegel, представитель МВД ФРГ таким образом ответил на публикацию во французской Le Monde, сообщившей, что предполагаемый преступник после своего задержания 23 августа в Берлине запросил в ФРГ убежище, подав документы под выдуманным именем Вадим Соколов.

«У Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) нет в наличии прошений об убежище», которые могли бы иметь отношение к кому-либо «из известных нам лиц в списке подозреваемых», – заявили в МВД ФРГ.

Немецкое издание отмечает, что после публикации Le Monde чиновники изучили соответствующие базы данных, но не нашли в них ни Вадима Соколова, ни Вадима Красикова, которых ряд СМИ ассоциировали с убийством Хангошвили.

Напомним, убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа. По словам свидетелей, неизвестный в парике подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который пытался избавиться от улик, выкинув их в реку Шпрее.

По данным германских властей, задержан был 49-летний россиянин Вадим К. Сотрудники правоохранительных органов не смогли установить личные мотивы подозреваемого или его связей с криминальным миром. Между тем американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине.

В среду Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.

МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов. Ведомство назвало заявление германской стороны о высылке «безосновательным и недружественным», отметив, что «политизированный подход к вопросам следствия недопустим».

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.