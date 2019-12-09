МЭР предложило запретить взыскание долгов с пенсий россиян

В комиссию правительства России направлены два законопроекта Минэкономразвития, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России, а второй требует оставлять при взыскании долгов прожиточный минимум, сообщают СМИ.

По предложению Минэкономразвития подготовлены проекты законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», одобренные на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщает «Российская газета».

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России, при этом право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта.

Законопроект все же оставляют возможность взыскивать из пенсии задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Таким образом у пенсионера все равно останется прожиточный минимум – даже если у него есть долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов.

Напомним, в октябре глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.

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