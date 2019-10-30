Глава ПФР заявил о росте пенсий в ближайшие три года

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.

Дроздов заявил на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов, что «принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда», в котором «заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», передает РИА «Новости».

Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября.

Согласно документу, в 2020 он будет дефицитным на 118,4 млрд рублей, в 2021 – на 28,5 млрд, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 млрд рублей.

Ожидается также, что из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит в 2020 году 3,239 трлн рублей, в 2021 году – 3,216 трлн рублей, в 2022 году – 3,191 трлн рублей.

Между тем, в исследовании, проведенном порталом Superjob, указывается, что россияне считают оптимальным размером пенсии сумму примерно в 40 тыс. рублей в месяц.

По мнению большинства опрошенных, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%).

На государственную пенсию рассчитывают только 22% респондентов, на личные сбережения – 14%, и 3% в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям.

Еще 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на государственную пенсию (26%), а каждый третий планирует работать, пока будет хватать сил. Отмечается, что такой стратегии придерживаются 37% россиян с зарплатой выше 80 тыс. рублей.

Ожидания от пенсии у мужчин и женщин различаются и составляют 42 тыс. 100 рублей и 37 тыс. 500 соответственно.

Кроме того, чем старше респонденты, тем большую пенсию они рассчитывают получать: молодежь (до 24 лет) считает оптимальной сумму 32 тыс. 600 рублей, а россияне старше 45 лет – 43 тыс. рублей.

У более высокооплачиваемых работников (с зарплатой выше 80 тыс. рублей) ожидания от пенсии более чем на треть превышают желаемый размер пенсии россиян с небольшим доходом (до 30 тыс. рублей). Первые рассчитывают на 44 тыс. 300 рублей, вторые – на 33 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ рассказали о системе наследования в новом пенсионном плане.

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