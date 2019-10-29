В ЦБ рассказали о новой системе наследования в новом пенсионном плане

В рамках новой системы накопительной пенсии – гарантированного пенсионного плана (ГПП) – средства можно будет наследовать на этапе выплаты пенсий, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Он отметил, что наследники смогут забрать накопленные средства ГПП, заплатив 13% с остатка. Также можно перевести на свой личный счет ГПП, передает ТАСС.

«Дети могут забрать сразу деньги и заплатить 13%. Если эти дети соглашаются, что эти деньги перейдут к ним на их счет ГПП, то средства перейдут на счет ГПП», – отметил Швецов.

По его словам, передаваться по наследству будет неиспользованная часть накопленных средств. Таким образом, заявил зампред ЦБ Швецов, были скрещены элемент пожизненной пенсии и наследуемость.

«Но есть предложение сделать выплатную стадию как скользящую срочную выплату 15 лет: то есть происходит расчет пенсии исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного- двух лет происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из инвестиционного дохода, из того, что уже выплачено, и опять получается срочная пенсия на 15 лет. Через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. Неиспользуемая часть в результате смерти гражданина наследуется», – пояснил он.

Швецов добавил, что начать получать выплаты по ГПП гражданин сможет либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с первой уплаты пенсионного взноса по ГПП – в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Также человек может забрать средства из ГПП на дорогостоящее лечение.

Ранее Банк России и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план, который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.