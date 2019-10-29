ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план (ГПП), который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Законопроект, направленный на внедрение новой системы, презентовали первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА «Новости».

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было с одной стороны доходно, с другой стороны гарантированно, и с третьей стороны чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват», – сказал Моисеев.

В свою очередь Швецов сообщил, что в гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. «Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита. Но при этом, в отличие от доверительного управления, здесь присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом не реже раз в пять лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма», – отметил замминистра финансов.

Пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ. Также будет предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы граждан, плюс социальный вычет, если гражданин платит больше 6% от зарплаты.

ГПП будет добровольной системой, при этом договор будет считаться заключенным с момента первого платежа. Размер взноса гражданин сможет определять самостоятельно без ограничений, но при этом освобождаться от НДФЛ будет только 6% от заработной платы. Менять размер взноса гражданин сможет столько, сколько захочет, а также неограниченное количество раз приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, не превышающий пять лет.

Система также предусматривает для гражданина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП, когда он сможет вернуть перечисленные в систему средства. Предполагается распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании на участников и пенсионные резервы ГПП, причем гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на выплатной стадии.

Напомним, 17 сентября в Минфине заявили, что поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят жителям России финансировать пенсию с помощью личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.