Минфин назвал дату вступления в силу новой системы пенсионных накоплений

Поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят жителям России финансировать пенсию с помощью личных взносов, вступят в силу с января 2021 года, полагают в Минфине.

Уведомление на этот счет опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Минфине заявили, что необходимость принятия этого закона объясняется тем, что россияне мало участвуют в формировании пенсионного дохода, передает РИА «Новости».

По новой системе, как предполагается, у людей появится возможность финансировать накопительную пенсию с помощью личного дохода. Государство окажет им в этом стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября. Текст законопроекта еще не опубликован.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как россиянам дадут возможность накопить на пенсию.