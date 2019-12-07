Участники Олимпийского саммита заявили об обеспокоенности политизацией спорта

Участники Олимпийского саммита, который проходил в швейцарской Лозанне, отметили «серьезную обеспокоенность» по поводу растущей политизации спорта.

«Саммит призвал органы государственной власти и правительств (стран) уважать миссию олимпийского движения по объединению мира в мирных соревнованиях посредством спорта. В связи с этим участники выразили серьезную обеспокоенность по поводу растущей политизации спорта», – сказано в заявлении МОК, передает РИА «Новости».

Кроме того, участники саммита отмечают, что манипуляции с данными московской лаборатории должны привести к самым жестким санкциям для виновных.

При этом они поддержали решение предоставить право чистым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, а российским властям было предложено предоставить исходные данные, чтобы «обеспечить полную справедливость и наказать виновных», а также «полностью защитить от подозрений поколение чистых российских спортсменов».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены на Олимпиаде в Японии в 2020 году будут представлять ОКР.

Напомним, в конце ноября комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, также было предложено запретить поднятие российского флага на крупных международных турнирах. Причиной являются якобы манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на специальном заседании 9 декабря.

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