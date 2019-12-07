Российские спортсмены на Олимпиаде в Японии будут представлять ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будут представлять команду ОКР, который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«На что я обратил особое внимание – российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты – самые тестируемые в истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить», – сказал Поздняков, передает ТАСС.

Он также сообщил, что олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая вынуждена снять с себя полномочия члена исполкома ОКР из-за возможных персональных санкций.

«Я активно ознакомил наших коллег с ситуацией, в какой оказалась представитель комиссии спортсменов Софья Великая – она как член исполкома ОКР тоже может попасть под предполагаемые санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства. Несмотря на то, что спортсмены являются главной движущей силой олимпийского и спортивного движения, мы видим очевидное противоречие – с одной стороны спортсменам разрешается выступать на Играх, с другой стороны, такая же действующая спортсменка попадает под запрет», – пояснил Поздняков, назвав это «прямым вмешательством в автономию олимпийского движения».

Глава ОКР также отметил, что предполагаемые санкции WADA к России являются «чрезмерными, нелогичными и неадекватными».

«Ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях, но тем не менее рекомендации комитета по соответствию затрагивают интересы Олимпийского комитета России в части представителей исполнительного комитета ОКР. В исполнительный комитет ОКР входят достаточно большое количество уважаемых в России специалистов, президентов национальных федераций по видам спорта. И тот факт, что в рекомендациях написано, что эти президенты национальных федераций не могут получить аккредитации на Игры, в отличие от своих коллег, не входящих в исполком ОКР, является крайне противоречивой, нелогичной и неадекватной мерой», – сказал Поздняков.

Ранее глава ОКР заявил, что обвинения в отношении чиновников комитета недопустимы с правовой точки зрения.