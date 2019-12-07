Арестован обвиняемый по делу об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, обвиняемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», – огласила решение судья Наталья Дударь, передает ТАСС.

В суде уточнили, что от следствия на данный момент поступили ходатайства об аресте на срок до 6 февраля 2020 года Хасана Полонкоева и его родственника Аслана Полонкоева.

Ранее на этой неделе в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы.

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет».