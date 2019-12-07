Дело возбудили после массовой драки в Москве

Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в кафе на Таганской улице, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В пятницу, 6 декабря, на номер 02 поступила информация о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, наряды полиции прибыли на место происшествия, однако участники конфликта к этому моменту скрылись, передает РИА «Новости».

Правоохранители изучили показания очевидцев, записи внутренних камер видеонаблюдения и решили разыскать участников инцидента.

Было установлено, что в 19.55 в кафе вошли неизвестные, один из которых «предметом, похожим на пистолет, произвел два выстрела», после чего неизвестные скрылись. Пострадавших нет.

«Дознавателем ОМВД возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»)», – говорится в сообщении МВД.

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