ЕС призвал Иран выполнить обязательства по ядерной сделке

Иран соблюдал обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в течение 14 месяцев с момента выхода из него США и должен продолжить выполнение этих обязательств во избежание эскалации ситуации, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза по итогам консультаций в Вене.

«Участники [встречи в Вене] признали соблюдение Ираном своих ядерных обязательств в течение 14 месяцев после прискорбного выхода США из соглашения и возобновления санкций США, которые не позволили Ирану воспользоваться всеми преимуществами. Участники напомнили, что СВПД является многосторонним достижением и ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения. В этой связи была выражена серьезная обеспокоенность из-за событий, а именно недавних шагов в отношении выполнения обязательств Ирана в рамках СВПД», – приводит текст заявления Совместной комиссии по СВПД с участием Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) ТАСС.

Участники встречи в Вене также подчеркнули ключевое значение эффективного осуществления ядерного соглашения всеми сторонами и принятия усилий для его дальнейшего сохранения. Кроме того, стороны призвали Иран предпринять все необходимые шаги для полного выполнения его обязательств в рамках СВПД и избежать дальнейшей эскалации ситуации, чтобы сохранить экономическую выгоду ядерной сделки для Ирана.

Накануне МИД России предупредил, что бездействие участников ядерной сделки с Ираном может привести к необратимым последствиям.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли в мае 2018 года. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.