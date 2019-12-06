Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Тот самый концерт», на мероприятии присутствовала главная героиня картины Алла Пугачева.

В зале Пугачеву встретили аплодисментами и криками: «Мы вас любим!». Один из поклонников преподнес примадонне букет ландышей, которые, по его словам, были привезены специально из Амстердама.

Пугачева не стала подниматься на сцену, а расположилась вместе с дочерью в зале, при этом ее муж Максим Галкин премьеру фильма пропустил.

«Алла Борисовна всегда была пионер и продолжает им быть, наконец она добралась до кинематографа... Алла, мы все здесь собрались только ради одного человека, которого мы столько лет любим и которым восхищаемся», – сказал продюсер фильма Эрнст, сообщает РИА «Новости».

На премьере присутствовали: певица Кристина Орбакайте, актер Никита Пресняков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, модельеры Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев, актрисы Екатерина Волкова, Алика Смехова, композитор Игорь Николаев, режиссер Федор Бондарчук, продюсер Стас Намин, художник Михаил Шемякин и другие.

Киноверсия юбилейного концерта Пугачевой, который прошел 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце, вышла в прокат 31 октября на Дальнем Востоке и ряде других регионов. В Москве фильм будет идти в кинотеатрах с 7 декабря. В регионах фильм-концерт уже собрал более 50 млн рублей.

Ранее Пугачева заявила, что теперь собирается выйти на сцену только в 80 лет.