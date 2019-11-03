Пугачева заявила о 10-летнем перерыве в карьере

Певица Алла Пугачева на концерте в Минске заявила, что если теперь и выйдет на сцену, то только в 80 лет.

Она рассказала со сцены, что этот концерт оказался совершенно непредвиденным, но она решила прийти на него, так как очень любит Белоруссию, передает РИА «Новости».

«А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80», – сказала 70-летняя артистка.

В сентябре народная артистка СССР, певица Алла Пугачева была награждена орденом Дружбы народов Белоруссии.