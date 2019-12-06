Участника акции 27 июля Чирцова приговорили к году колонии за нападение на полицейского

Тверской суд Москвы в пятницу приговорил 22-летнего программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции.

«Суд постановил приговорить Чирцова к одному году колонии общего режима», – передает ТАСС решение суда.

«Суд приходит к выводу, что Чирцов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сказала судья.

По версии следствия, в ходе митинга 27 июля Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка, чем причинил ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранители.

Тверской суд Москвы признал виновным участника беспорядков 27 июля в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции pic.twitter.com/ONvVFhVLWv — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) December 6, 2019

В ходе заседания суда Чирцов извинился перед потерпевшим, а его адвокат Александр Барков отметил, что подсудимый перевел деньги на счет Михайленка в качестве компенсации ущерба. Последний сначала согласился на примирение с потерпевшим, но потом передумал.

Чирцов был оштрафован за участие в незаконной акции. Его признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Кроме того, Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.

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