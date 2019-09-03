Суд арестовал участника массовых беспорядков в Москве Чирцова

Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО участника массовых беспорядков 27 июля в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщил источник из зала суда.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», – передает ТАСС постановление судьи Евгении Николаевой.

Обвиняемый будет находиться под стражей до начала ноября.

Чирцову предъявлено обвинение по статье «Применение насилия к представителю власти».

Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Напомним, в понедельник полицейские задержали в Москве Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции протеста 27 июля и обвиненного в нападении на сотрудника полиции.