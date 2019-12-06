Немецкие СМИ заподозрили Кадырова в причастности к убийству Хангошвили в Берлине

Немецкий таблоид Bild в статье под заголовком «Глава Чечни хотел отомстить за убитого отца?» пишет о якобы причастности Рамзана Кадырова к убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине.

«Убийство в берлинском Тиргартене произошло 23 августа, то есть именно в день рождения Ахмата Кадырова, отца руководителя Чечни, известного своей жестокостью по отношению к врагам государства и гомосексуалистам. Ахмат Кадыров был убит в Грозном в мае 2004 года в результате теракта с использованием взрывного устройства», – пишут журналисты Юлиан Репке и Петер Тиде в статье, опубликованной таблоидом Bild (перевод предоставлен InoPressa).

Авторы публикации указывают, что ответственность за убийство Ахмата Кадырова взял на себя лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев, чья исламистская группировка «Кавказский эмират» вела в то время подпольную войну против российских войск. «Именно в этой группировке воевал в то же самое время и Зелимхан Хангошвили, чеченец по происхождению, который теперь стал жертвой, предположительно, российского покушения в Берлине», – говорится в статье.

«Серьезное подозрение: спустя 15 лет Рамзан Кадыров казнил Хангошвили в Берлине из мести за убийство своего отца», – пишут авторы статьи.

О связи убийства с Чечней, по их мнению, говорит и тот факт, «что псевдоним, который российские власти вписали в поддельный паспорт наемного убийцы («Соколов»), является фамилией одного убитого в Чечне российского капитана. Роман Соколов был убит в марте 2000 года (...)».

«По информации Bild, в настоящий момент спецслужбы проверяют, не отправили ли Кадыров и российская военная разведка ГРУ в Европу других убийц под кодовыми именами убитых в Чечне «героев войны», чтобы убить живущих в эмиграции бывших чеченских повстанцев», – добавляет издание.

Напомним, убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа. По словам свидетелей, неизвестный в парике подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который пытался избавиться от улик, выкинув их в реку Шпрее.

По данным германских властей, задержан был 49-летний россиянин Вадим К. Сотрудники правоохранительных органов не смогли установить личные мотивы подозреваемого или его связей с криминальным миром. Между тем американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине.

В среду Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.