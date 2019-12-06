Россияне рассказали о «героях своего времени»

Взгляд
6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
Разделы

Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
Перейти а раздел…

Новые санкции США против России сильно отличаются от старых

Ущерб экономики США от киберпреступлений оценивается в десятки миллиардов долларов в годФото: Markku Ulander/ТАСС
Вашингтон объявил об очередном пакете санкций, пущенном в ход против российских компаний и частных лиц. В центре внимания опять находятся вездесущие «русские хакеры», а посол Москвы в Вашингтоне выражает свое возмущение происходящим. Тем не менее, эта ситуация отличается от эпизодов санкционной войны прошлого, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

Американцы смогут пускать свой аналог «Кинжала» с самолетов с дозвуковой скоростьюФото: edwards.af.mil
Соединенные Штаты поставили перед собой задачу догнать Россию в разработке одного из наиболее перспективных видов вооружений – гиперзвуковых ракет. Создавать собственные образцы в США начали еще несколько лет назад, но появление ракеты «Кинжал» резко подстегнуло активность американцев. Как это произошло и чем американская ракета будет отличаться от российских «Кинжалов»? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

    «Мракобес» Певцов против «предателя» Познера

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сингапур собрался продать задолжавшее из-за санкций США российское судно
              США ввели санкции против России «за вредоносную деятельность» в киберсфереДНР отказалась включать выборы в Донбассе в украинский электоральный циклЯдерный чемоданчик впервые показали изнутриБритания и США назвали ущерб от якобы российской хакерской группы Evil Group
              Путин пообещал рассмотреть вопрос об «уличной медицине»Time поместил Зеленского на обложкуГлава МОК пообещал послушаться решения ВАДА по РоссииВ шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств
              МИД официально вручил послу Болгарии ноту о высылке дипломатаИсторика Соколова перевели из «Бутырки» в Центр психиатрии СербскогоУкраинцам могут запретить въезжать в Россию по внутренним паспортамВ ГИБДД собрались убрать баллы из оценки практической части экзаменов на права

              Главная тема


              Новые санкции США против России сильно отличаются от старых

              «так не оставлю»


              Бутина пообещала приготовить для США «наш ответ Чемберлену»

              миллионы за информацию


              США объявили награду за поимку гражданина России

              мороз и праздник


              «Гисметео» пообещал минус 34 на Новый год

              Видео

              скандальное убийство


              Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              «Сила Сибири – 2»


              Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

              турбины для Газпрома


              Почему сорвалась спецоперация по закупке в США запрещенного оборудования

              Жить по-новому


              Андрей Манчук: В Южной Америке взорвался политический вулкан

              Тенденция к падению


              Василий Стоякин: Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

              Отсутствие доверия


              Дмитрий Родионов: А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              ем для вас является YouTube?

              Россияне рассказали о «героях своего времени»

              6 декабря 2019, 08:32

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Больше 30% россиян называют «героями своего времени» порядочных людей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

              По данным исследования, 36% россиян считают «героями своего времени» порядочных, справедливых или честных людей, 19% – доброжелательных, вежливых или человечных, 18% – активных, инициативных или образованных, 13% – храбрых мужественных или сильных характером, 10% – неравнодушных, отзывчивых или внимательных, 10% - людей, которые заботятся или хотят помочь другим, 9% – патриотов России, передает РИА «Новости».

              Еще 31% затруднились ответить.

              Под выражением «герои нашего времени» 13% граждан понимают людей, которые совершили подвиг, 9% – людей, которые хотят помочь другим, 8% – ответственных, 8% – защитников родины, армию, МЧС.

              Затруднились ответить 31% опрошенных.

              Среди профессий россияне выделили врачей – 49% опрошенных назвали их «героями нашего времени». 47% считают таковыми сотрудников МЧС, 31% - военных, служащих в горячих точках, 27% опрошенных так назвали учителей, ученики которых добились особых результатов.

              Еще 22% респондентов – полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников. Также 21% граждан считают «героями нашего времени» волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь, поддержку нуждающимся.

              Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 4 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост оптимизма в российском обществе.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............