Россияне рассказали о «героях своего времени»

Больше 30% россиян называют «героями своего времени» порядочных людей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 36% россиян считают «героями своего времени» порядочных, справедливых или честных людей, 19% – доброжелательных, вежливых или человечных, 18% – активных, инициативных или образованных, 13% – храбрых мужественных или сильных характером, 10% – неравнодушных, отзывчивых или внимательных, 10% - людей, которые заботятся или хотят помочь другим, 9% – патриотов России, передает РИА «Новости».

Еще 31% затруднились ответить.

Под выражением «герои нашего времени» 13% граждан понимают людей, которые совершили подвиг, 9% – людей, которые хотят помочь другим, 8% – ответственных, 8% – защитников родины, армию, МЧС.

Затруднились ответить 31% опрошенных.

Среди профессий россияне выделили врачей – 49% опрошенных назвали их «героями нашего времени». 47% считают таковыми сотрудников МЧС, 31% - военных, служащих в горячих точках, 27% опрошенных так назвали учителей, ученики которых добились особых результатов.

Еще 22% респондентов – полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников. Также 21% граждан считают «героями нашего времени» волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь, поддержку нуждающимся.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 4 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост оптимизма в российском обществе.