ВЦИОМ зафиксировал рост оптимизма в российском обществе

Больше половины россиян дают положительные оценки ситуации в стране, следует из мониторингового исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из исследования ВЦИОМ следует, что 57% опрошенных позитивно оценивают ситуацию в стране. 37% назвали ситуацию скорее хорошей, 18% – хорошей, а еще 2% – очень хорошей, передает «Коммерсант».

В октябре 2018 года этот показатель составлял 58%, к началу 2019 года снизился до 50%, а теперь демонстрирует восстановление.

Количество тех, кто считает ситуацию негативной, осталось прежним – 35% опрошенных.

Каждого второго россиянина полностью устраивает жизнь, которую он ведет. Это максимальный показатель в 2019 году, но он на 8% ниже прошлого – в 2018 году жизнь полностью устраивала 58% респондентов.

Число тех, кто не удовлетворен своей жизнью, также растет: 22% опрошенных их жизнь не устраивает совершенно, 25% лишь отчасти удовлетворены ею. В минувшем году таких было 16% и 21% соответственно.

41% опрошенных не ожидают улучшений в своей жизни, 23% ожидают, что через год их жизнь станет хуже. Каждый четвертый россиянин ожидает, что через год его семья будет жить лучше, чем в данный момент.

Примерно половина опрошенных (48%) заявили, что смотрят в будущее с беспокойством и тревогой. Этот показатель снизился: в 2018 году таких было 50%.

Не испытывают особых чувств по поводу будущего 23%, а 26% заявили, что смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом.

В прошлом году эти показатели равнялись 20% и 28% соответственно.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил рост положительных оценок за прошедший год отсутствием негативной повестки: «Пенсионная реформа отработана, поляризации обстановки на внешней арене также не происходит».

Также начали работать нацпроекты, деньги пошли в регионы, а рост цен замедлился, говорит социолог.

Однако дальнейший рост оптимизма, по его словам, возможен лишь при отсутствии негативных изменений или новых экономических санкций, если «зарплаты будут расти, а дороги и заводы – открываться».

Политолог Евгений Минченко подтверждает связь «позитивной коррекции» с тем, что эффект пенсионной реформы сошел на нет, а экономическая ситуация выправляется.

Политолог Александр Кынев, напротив, считает, что 35% респондентов, оценивающих ситуацию негативно, – это высокий показатель, и если экономика расти не будет, оптимизму взяться будет неоткуда.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены 30-31 октября 2019 года, в них приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в ЦСКП сопоставили стратегию развития России и жизненные планы граждан.