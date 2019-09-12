В ЦСКП сопоставили стратегию развития России и жизненные планы граждан

В Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) прошел экспертный круглый стол «Жизненные стратегии граждан и стратегия развития страны: личностные факторы общественной динамики в условиях социальной напряженности», участники которого обсудили, как сбалансировать жизненные стратегии граждан России и стратегические планы развития страны.

Эксперты обсудили пути укрепления культуры гражданского диалога как значимого фактора преодоления социальной напряженности, говорится в пресс-релизе ЦСКП, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В круглом столе приняли участие эксперты, представители общественных и политических организаций, среди которых: Людмила Шувалова, генеральный директор Центра социально-консервативной политики; Александр Веледеев, руководитель Исполнительного комитета ОНФ-Москва; Олег Шабров, заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, президент Академии политической науки; Георгий Буторов, координатор сообщества участников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», коммерческий директор ГК «РосКомпозит»; Максим Сигачев, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова; Ринат Багаудинов; Сергей Волобуев, координатор проекта «Гражданский экзамен», эксперт Центра социально-консервативной политики.

В своем выступлении Олег Шабров обратил внимание на тот факт, что культура российского общества ориентирована в большей степени не на успешность жизни, а на ее осмысленность. «Люди готовы терпеть трудности развития, но в том случае, если они понимают их смысл», – отметил он.

Соответственно, важной задачей обеспечения развития страны, по мнению эксперта, является поддержание соответствующей культурной и ценностной атмосферы а обществе.

Людмила Шувалова отметила, что важным фактором развития страны является запуск механизмов самоорганизации, в том числе через формирование соотношения личных стратегий и целеустремлений граждан и общенациональной стратегии. Для этого необходимо формирование новых площадок для общественного диалога по разработке стратегии России на долгосрочную перспективу, с учетом актуальных тенденций, на основе принципов устойчивого развития. В этом случае может быть сформирован консенсусный образ будущего.

Александр Веледеев в своем выступлении подчеркнул необходимость целенаправленного развития диалога между различными политическими силами, а также формирование культуры осмысленного политического выбора, избирательной культуры у граждан.

Георгий Буторов отметил, что совпадение личных стратегий граждан и стратегий развития страны будет возможно только в том случае, когда у элит и у граждан будет общее понимание справедливости.

Максим Сигачев обратил внимание участников круглого стола на концепцию ответственного развития, актуальность которой для современного российского общества чрезвычайно высока.

Центральным элементом концепции ответственного развития выступает соотнесение деятельности институтов государства, с одной стороны, с динамикой и спецификой развития местных сообществ, с другой стороны.

Ринат Багаудинов сказал о том, что целью всех жизненных стратегий граждан является счастье. Для соотнесения личных и общенациональных стратегий, у новых поколений должен формироваться такой образ счастья, который включает в себя общее благо и успех страны.

Сергей Волобуев напомнил участникам круглого стола о трудных страницах российской истории ХХ века, когда личные планы и стратегии граждан приносились в жертву общегосударственным стратегиям. Это оборачивалось поломанными судьбами не только отдельных людей, но и целых поколений. Сегодня, по мнению эксперта, крайне важно найти эффективные способы соотнесения личных, экзистенциальных целей рядового человека и стратегических императивов развития.