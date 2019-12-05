Медведев рассказал о «мощном запросе на справедливость» в российском обществе

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью телеканалам заявил о меняющемся настроении в обществе, а также проявляющемся «мощном запросе на справедливость».

Медведев отметил, что если в обществе есть определенные настроения, «значит, что их что-то создает». По его мнению, вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую дел Устинова и Голунова, так как «очевидно, что там есть издержки в работе правоохранительной системы», которые нужно учитывать и менять.

«Это вызвало мощный запрос на справедливость, который вылился, в том числе, в различные акции», – сказал премьер.

Он указал, что «ни в соцсетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно».

«Можно заявить о своем мнении, это абсолютно нормально, но заявлять о нем нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «законодательство может нравиться или не нравиться, но все же его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране вообще могут превратиться (...) в бунт бессмысленный и беспощадный».

При этом «любая юридически разрешенная активность (...) допустима и даже необходима, и государство должно эти настроения улавливать».

Напомним, несогласованные с властями митинги проходили в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.