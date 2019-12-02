Прокурор не признала волокиту по «делу Голунова»

Прокурор сочла несостоятельной жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое якобы не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.

Представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде заявила, что «жалоба не подлежит удовлетворению», так как «по делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются», передает РИА «Новости».

Она напомнила, что дело маркировано грифом «секретно». Голунов остается в статусе свидетеля, на данном этапе знакомить его с материалами дела «нецелесообразно».

«По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно», – указала она.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не было возбуждено уголовное дело именно по этому факту, Голунова не признали потерпевшим и не ознакомили с уже полученными материалами.

Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении.

По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Журналист заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

В октябре адвокат журналиста пожаловался в суд на бездействие СК.