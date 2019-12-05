В Германии нашли нового главного противника НАТО

Главным противником НАТО является не Россия, а Китай, пишут немецкие СМИ.

Как пишет Die Welt, в военно-политическом блоке нет единого мнения о роли Китая. США считают страну врагом, а Германия и Франция не поддерживают эту позицию, рассматривая лишь те шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава.

По мнению издания, Германия и Франция недооценивают опасность, исходящую от Пекина, который хочет «купить» политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику, передает RT. Китай успешно работает над распространением своего влияния на мировые океаны и может получить контроль над доступом к международным морским путям.

В статье подчеркивается военная мощь Китая, который настолько хорошо вооружен, что роль США как державы, обеспечивающей безопасность таких стран, как Австралия, Южная Корея и Япония, становится все более сомнительной.

В итоге автор приходит к выводу, что все это может иметь драматические последствия для безопасности и благополучия Европы.

Напомним, в среду немецкие СМИ посоветовали Трампу позвать Путина в НАТО.

Ранее Владимир Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД