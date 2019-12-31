В лондонской галерее атаковали картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов стерлингов

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы
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Россия удивляет Запад экономической стабильностью
Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль
Как государство помогает фермерам богатеть
Турция открывает в Средиземном море второй фронт
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
Пожалуйста, не дарите крыс!
Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
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