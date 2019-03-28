Испортивший картину Репина вандал объяснил свой поступок в суде

Повредивший в Третьяковской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» Игорь Подпорин, заявил, что поступил так, поскольку полотно создавало неприятное впечатление.

Подпорин на показаниях в суде сообщил, что раньше не часто ходил по музеям из-за нехватки времени и пришел в Третьяковку просто посмотреть на картины, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что заходил в буфет галереи, но не употреблял там алкоголь.

«Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее. Собрался уже выходить, но вернулся и повредил картину стойкой», – пояснил свой поступок Подпорин.

Подсудимый также добавил, что сделал это, поскольку Иван Грозный не убивал своего сына.

«Она нарисована в таком стиле... там кровь... Я видел и иконы с Иваном Грозным, да и все-таки царь был России», – сказал Подпорин.

Прокурор спросил обвиняемого, не вызвали ли у него возмущения другие исторически недостоверные картины.

«Не знаю, достоверны или не достоверны, нормальные картины», – ответил Подпорин.

Напомним, в 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его.

Ранее он объяснял свой поступок тем, что картина якобы оскорбляет чувства верущих.