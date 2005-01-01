Вандал объяснил порчу картины Репина

Игорь Подпорин, изрезавший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее, объяснил свой поступок тем, что полотно якобы оскорбляет чувства верующих.

Подпорин заявил в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на его арест, что картина Репина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», передает РИА «Новости».

Тем временем эксперты оценили стоимость ущерба, нанесенного полотну Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», передает ТАСС.

«Оценочная стоимость (ущерба) поврежденной картины составляет не менее 30 млн рублей», – сказал прокурор в Мосгорсуде.

Суд признал законным арест вандала, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.

Отмечается, что полиция переквалифицировала дело Подпорина с первой на . 2 ст. 243 УК, теперь ему грозит до шести лет заключения.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения – домашний арест, указывая, что мужчина признал вину, не собирается скрываться, угрожать свидетелям.

Напомним, вечером 25 мая 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его.

После порчи картины в Совете Федерации задумались об усилении мер безопасности в музеях.