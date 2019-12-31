Жителей Сочи предупредили о смерчах в ближайшие часы

В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов.

«В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Ранее гигантский смерч в Сочи удалось снять на видео.