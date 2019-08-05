В Сочи очевидцы сняли на видео гигантский смерч

В Сочи в объективы камер очевидцев попал гигантский смерч, на видео видно, как водный столб приближается к берегу.

Торнадо высотой несколько десятков метров прошел в опасной близости от жилых домов. Видеозапись опубликована в соцсети «Вконтакте».

В воскресенье в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. На Кубани непогода ожидается и в понедельник, на Черном и Азовском морях – сильные штормы. В море в районе Сочи сохраняется угроза формирования смерчей, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Сети появилась видеозапись торнадо, пронесшегося над Ростовом-на-Дону.