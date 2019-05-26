Смерч над Ростовом-на-Дону попал на видео

В соцсетях опубликовано видео с огромным смерчем, который пронесся над водохранилищем, которое называют Ростовским морем.

Вечером в субботу очевидцы сняли смерч над Ростовским морем. Вихрь пришел вместе с грозой, сообщает Donnews.

Ожидается, что сильные осадки в Ростовской области будут идти до конца суток 27 мая. Также ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду.